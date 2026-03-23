Actualité
gendarme
Illustration gendarmerie. (Lou Benoist / AFP)

Un couple de septuagénaire retrouvé mort à Irigny

  • par NC

    • Un couple de septuagénaire a été retrouvé mort à son domicile d'Irigny samedi 21 mars.

    Ce sont les gendarmes de la brigade de Givors qui ont fait la macabre découverte. Selon Le Progrès, les militaires ont été alertés samedi 21 mars alors qu'un couple vivant dans une maison d'un lotissement d'Irigny n'avait pas donné de nouvelles depuis plusieurs jours.

    Quand ils pénètrent dans le domicile, ils découvrent deux corps ainsi qu'une arme à feu. À ce stade des investigations, la piste d'un féminicide suivi d'un suicide serait privilégiée par les enquêteurs indiquent nos confrères.

    Une autopsie doit être réalisée pour établir les causes de la mort.

    à lire également
    Une grande randonnée cycliste organisée depuis Caluire ce dimanche

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Une grande randonnée cycliste organisée depuis Caluire ce dimanche 18:43
    gendarme
    Un couple de septuagénaire retrouvé mort à Irigny 18:18
    Gare SNCF Lyon TGV
    Lyon : pourquoi le trafic a-t-il été arrêté à la gare SNCF de la Part-Dieu ce lundi ? 17:49
    A Vaulx-en-Velin conquise par LFI : Lahmar, "c'est un mec comme nous" 17:33
    TCL : des travaux prévus vers la gare de Vénissieux, le T4 impacté 17:10
    d'heure en heure
    Lyon : en avril, un festival de gospel s'invite à la basilique de Fourvière 16:43
    Lyon : les équilibres au conseil municipal après la victoire de Grégory Doucet 16:15
    Manifestation grève 10 septembre hôpital Edouard Herriot
    Lyon : fin de la grève à l'hôpital Edouard Herriot après la création de nouveaux postes 15:50
    Colloques, forums : Le One Health Summit à Lyon dévoile son programme 15:35
    gendarmerie faits-divers
    Près de Lyon : Frappé à coups de tournevis, un homme entre la vie et la mort 14:57
    Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas confirme qu'il siégera bien dans l'opposition 14:55
    Agent d'accueil, cuisinier... : le département du Rhône recrute pour ses collèges 14:26
    salle de classe collège lycée
    "Inacceptable" : les syndicats enseignants alertent sur la suppression de 221 classes dans le Rhône 13:59
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut