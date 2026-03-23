Un couple de septuagénaire retrouvé mort à Irigny

Un couple de septuagénaire a été retrouvé mort à son domicile d'Irigny samedi 21 mars.

Ce sont les gendarmes de la brigade de Givors qui ont fait la macabre découverte. Selon Le Progrès, les militaires ont été alertés samedi 21 mars alors qu'un couple vivant dans une maison d'un lotissement d'Irigny n'avait pas donné de nouvelles depuis plusieurs jours.

Quand ils pénètrent dans le domicile, ils découvrent deux corps ainsi qu'une arme à feu. À ce stade des investigations, la piste d'un féminicide suivi d'un suicide serait privilégiée par les enquêteurs indiquent nos confrères.

Une autopsie doit être réalisée pour établir les causes de la mort.