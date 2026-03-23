Dimanche 29 mars, l'association sportive de Caluire propose aux Caluirards de partir à la découverte de la Dombes et des Monts du Lyonnais à vélo.

Ce dimanche 29 mars, l'association sportive de Caluire propose aux Caluirards de participer à la grande randonnée cycliste de la Castellane. L'occasion de découvrir la Dombes et les Monts du Lyonnais à travers cinq parcours adaptés aux différents niveaux (15, 60, 80 100 ou 120 km). Nouveauté cette année, un parcours spécial découverte de 15 km est ouvert aux familles avec enfants.

Pour participer, les intéressés devront débourser entre huit et douze euros. Au total, 400 cyclistes sont attendus. A noter que les vélos électriques de moins de 250 Watts sont acceptés.

Détails des itinéraires :

Parcours 15 km : D+ 100 m - 211 25 308

Parcours 60 km : D+ 600 m - 211 25 515

Parcours 80 km : D+ 800 m - 215 64 359

Parcours 100 km : D+ 1.000 m - 216 82 261

Parcours 120 km : D+ 1.200 m - 218 38 408

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