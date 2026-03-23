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Une grande randonnée cycliste organisée depuis Caluire ce dimanche

  • par Loane Carpano

    • Dimanche 29 mars, l'association sportive de Caluire propose aux Caluirards de partir à la découverte de la Dombes et des Monts du Lyonnais à vélo.

    Ce dimanche 29 mars, l'association sportive de Caluire propose aux Caluirards de participer à la grande randonnée cycliste de la Castellane. L'occasion de découvrir la Dombes et les Monts du Lyonnais à travers cinq parcours adaptés aux différents niveaux (15, 60, 80 100 ou 120 km). Nouveauté cette année, un parcours spécial découverte de 15 km est ouvert aux familles avec enfants.

    Pour participer, les intéressés devront débourser entre huit et douze euros. Au total, 400 cyclistes sont attendus. A noter que les vélos électriques de moins de 250 Watts sont acceptés.

    Détails des itinéraires :
    Parcours 15 km : D+ 100 m - 211 25 308
    Parcours 60 km : D+ 600 m - 211 25 515
    Parcours 80 km : D+ 800 m - 215 64 359
    Parcours 100 km : D+ 1.000 m - 216 82 261
    Parcours 120 km : D+ 1.200 m - 218 38 408

    Lire aussi : 25 kilomètres passent par la Métropole de Lyon : la Voie Bleue élue vélo-route européenne de l'année 2026

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