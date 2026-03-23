Lyon : pourquoi le trafic a-t-il été arrêté à la gare SNCF de la Part-Dieu ce lundi ?

Le trafic est fortement perturbé à la gare SNCF de la Part-Dieu ce lundi à Lyon.

C'est la pagaille à la gare SNCF de la Part-Dieu à Lyon ce lundi. Le trafic des trains a été entièrement interrompu peu avant 16 h 30 alors que la SNCF indiquait qu'une personne pourrait potentiellement se trouver sur les voies situées entre Part-Dieu et Perrache.

Après une intervention des pompiers qui a permis de lever les doutes et au cours de laquelle personne n'a été trouvé sur les voies, la SNCF a indiqué aux alentours de 17 h 30 une "reprise très progressive du trafic", tout en reconnaissant que persistent "de nombreuses perturbations restent présentes tout autour de Lyon, les trains repartent chacun leur tour".

Des retards de quasiment une heure sont signalés au départ, tandis que certains atteignent jusqu'à 1 h 30 à l'arrivée.