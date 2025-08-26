Actualité
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Rhône : en intervention pour une tentative de suicide, des pompiers menacés au couteau

  • par Nathan Chaize

    • Des pompiers ont déposé plainte pour menaces à l'arme blanche lors d'une intervention près de Lyon le 20 août dernier.

    Mercredi 20 août vers 11 h, des pompiers volontaires de la caserne de Jonage près de Lyon ont été appelés alors qu'un quinquagénaire menaçait de se suicider avec un couteau. Selon Le Progrès, l'individu, en état d'ébriété, a insulté et menacés avec son arme blanche les pompiers venus à sa rencontre.

    Prévenue, la police est intervenue pour permettre aux pompiers de calmer l'individu avant de le transporter à l'hôpital. Les trois pompiers ont déposé plainte pour insultes et menaces.

    50 véhicules contrôlés, une vingtaine d'infractions relevées lors d'un contrôle routier près de Lyon

