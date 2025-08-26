Actualité

Beaujolais : des vendanges sous le signe de la précocité et de la qualité

  • par La Rédaction

    • Débutées le 23 août pour les chardonnays et élargies aux gamays ce week-end, les vendanges 2025 s’annoncent intenses dans le Beaujolais. Moins généreuse en volume, la récolte devrait en revanche offrir des vins de grande qualité.

    Le vignoble beaujolais vit depuis samedi son temps fort : les vendanges ont commencé avec les chardonnays et gagnent désormais les gamays dans les zones les plus précoces. Plus de 20 000 vendangeurs sont attendus pendant près d’un mois, la récolte restant largement manuelle.

    Après un hiver frais et un printemps contrasté entre chaleur, fortes pluies et épisodes de grêle, l’été caniculaire a accéléré la maturité des raisins. Le cycle rappelle celui de 2015, millésime resté dans les mémoires pour sa profondeur et sa finesse, explique l'Inter Beaujolais dans un communiqué.

    La vendange 2025 sera réduite en quantité, mais les conditions réunies laissent espérer des vins équilibrés, intenses et de caractère, de quoi réjouir vignerons et amateurs.

    Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
    182 km/h et positif à l’alcool et au cannabis : un jeune Lyonnais stoppé en route pour Walibi

