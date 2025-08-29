Actualité
Quartier d'affaire Part-Dieu
Quartier d’affaire Part-Dieu © Romane Thevenot

Panique à la Part-Dieu à Lyon : un individu interpellé, l'origine des détonations connue

  • par Nathan Chaize
  • 1 Commentaire

    • Un individu a été interpellé jeudi soir après un mouvement de panique à la Part-Dieu à Lyon lié à des détonations que certains attribuaient à des coups de feu.

    Jeudi 28 août aux alentours de 20 h, un mouvement de foule a eu lieu dans le centre commercial de la Part-Dieu à Lyon après que des bruits pouvant s'apparenter à des coups de feu ont été entendus.

    Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont vite relayé ce mouvement de panique, tandis que les lignes de bus du réseau TCL étaient déviées par mesure de sécurité.

    Sur X, la préfecture du Rhône a rapidement réagi. "Les effectifs de la police nationale et les CRS présents sur place ont rapidement effectué une levée de doutes. Il s'agit de pétards ou de mortiers. Un individu a été interpellé."

    Laisser un commentaire

    Quartier d'affaire Part-Dieu
