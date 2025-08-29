Du monde sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes en ce dernier week-end de vacances scolaires

La circulation sera très difficile ce week-end sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

A quelques jours de la rentrée scolaire, les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes seront encombrées ce week-end, dans le sens des retours, mais également dans le sens des départs.

Ce vendredi, les routes de notre région ne sont pas concernées par les difficultés qui devraient rester concentrées sur la partie sud de la France selon Bison futé. Samedi 30 août en revanche, Bison futé hisse le drapeau orange dans le sens des départs, uniquement dans le région.

Dans le sens des retours, la situation devrait se gâter puisque Bison futé hisse le drapeau rouge sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le drapeau orange est hissé dans le reste de la France.