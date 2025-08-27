Actualité
Policiers. @Hugo LAUBEPIN
Policiers au palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN

Lyon : neuf mois de prison ferme pour des vols à l'arraché

  • par La rédaction

    • Le 25 août, un homme a été condamné à de la prison ferme pour deux vols à l'arraché à Lyon.

    Un jeune homme de 19 ans a été condamné à 18 mois de prison dont neuf mois ferme pour des vols de colliers à l'arraché. Selon nos confrères du Progrès, l'individu qui avait déjà été condamné à trois reprises par le tribunal pour enfants, a été jugé lundi 25 août en comparution immédiate à Lyon, quatre jours après son arrestation pour un arrachage de collier.

    Le 16 mai déjà, l'individu, père d'une petite fille, avait été arrêté dans le métro alors qu'il avait dérobé le sac à main d'une usagère. Il devait être jugé pour ce vol en septembre et avait été laissé libre en attendant cette audience.

