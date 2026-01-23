Actualité
Image d’illustration.

Lyon : des policiers ont sauvé un homme d'un arrêt cardiaque la veille de Noël

  • par La rédaction

    • Appelés pour une ivresse publique à Lyon le 24 décembre, les fonctionnaires ont sauvé un homme d'un arrêt cardiaque.

    Les policiers ont été envoyés le 24 décembre 2025 pour une personne en ivresse publique et manifeste rue Bechevelin, dans le 7ᵉ arrondissement. Sur place, ils ont constaté que l'individu se trouvait dans une situation de détresse avancée et était inconscient. L'équipe a immédiatement appelé les sapeurs-pompiers et commencé les gestes de premiers secours.

    L'état de la personne s'est dégradé et les policiers ont entamé un massage cardiaque. Durant plus de cinq minutes, les membres de l'équipage se sont relayés pour masser la victime jusqu'à l'arrivée des services de secours qui ont pris le relais. L'homme a été transporté à l'hôpital et l'action des fonctionnaires s'est avérée décisive pour le maintenir en vie.

    Foulées de Villeurbanne : les inscriptions rouvrent pour les courses chronométrées

