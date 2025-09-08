Actualité
(Photo d’illustration) @WilliamPham

Lyon : à la clinique Saint-Charles, une poudre suspecte découverte dans une enveloppe

  • par Nathan Chaize

    • Une poudra blanche suspecte a été découverte dans une enveloppe adressée à un praticien d'une clinique à Lyon ce lundi.

    Lundi 8 septembre, la police et les pompiers sont intervenus à la clinique Saint-Charles dans le 1er arrondissement de Lyon après qu'une enveloppe contenant une poudre blanche suspecte y a été découverte.

    Selon Le Progrès, l'alerte a été donnée par une secrétaire qui a ouvert le courrier, ce dernier étant adressé à un praticien de la clinique située dans les pentes de la Croix-Rousse.

    Elle, ainsi que trois autres personnes ayant été en contact avec la poudre, ont été isolées par précaution. Ils ne présentaient néanmoins aucun symptôme d'intoxication.

    Des analyses sont effectuées pour identifier la poudre, tandis qu'un périmètre de sécurité a été mis en place.

    à lire également
    Cuisine festival gastronomie valence
    "Valence en gastronomie festival" revient dans la Drôme

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : à la clinique Saint-Charles, une poudre suspecte découverte dans une enveloppe 14:14
    Cuisine festival gastronomie valence
    "Valence en gastronomie festival" revient dans la Drôme 13:40
    Lyon : un octogénaire saute par la fenêtre de sa chambre à l'hôpital Edouard Herriot 13:00
    Saison culturelle au TNP : “le théâtre demeure un havre de paix” 12:25
    Nouveaux conflits autour de la Demeure du chaos à Saint-Romain-au-Mont-d'Or ? 11:44
    d'heure en heure
    VOITURE RADAR LYON
    Des voitures radars à conduite externalisée déployées dans le Rhône dès septembre 11:10
    Glaces Moustache
    Lyon : l'artisan glacier "Moustache" offrira 100 boules de glace à ses premiers clients 10:35
    "Bye bye Bayrou" : un pot de départ organisé pour le Premier ministre à Lyon 09:57
    voiture police faits-divers
    Un arsenal découvert dans une cave de Valence : huit condamnations à Lyon 09:38
    Lyon : un réfugié palestinien menace de se suicider pour rapatrier sa famille 08:55
    voiture police faits-divers
    Lyon : un suspect arrêté après l'attaque au couteau sur les quais du Rhône 08:25
    TCL lyon metro
    Grève TCL à Lyon : quelles perturbations sur le réseau ce lundi ?  07:58
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne ce lundi 07:55
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut