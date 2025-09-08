Lyon : à la clinique Saint-Charles, une poudre suspecte découverte dans une enveloppe

Une poudra blanche suspecte a été découverte dans une enveloppe adressée à un praticien d'une clinique à Lyon ce lundi.

Lundi 8 septembre, la police et les pompiers sont intervenus à la clinique Saint-Charles dans le 1er arrondissement de Lyon après qu'une enveloppe contenant une poudre blanche suspecte y a été découverte.

Selon Le Progrès, l'alerte a été donnée par une secrétaire qui a ouvert le courrier, ce dernier étant adressé à un praticien de la clinique située dans les pentes de la Croix-Rousse.

Elle, ainsi que trois autres personnes ayant été en contact avec la poudre, ont été isolées par précaution. Ils ne présentaient néanmoins aucun symptôme d'intoxication.

Des analyses sont effectuées pour identifier la poudre, tandis qu'un périmètre de sécurité a été mis en place.