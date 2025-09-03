Actualité
Julien Smati, premier adjoint au maire de la ville. (@ Julien Smati/X)

Tensions à Rillieux-la-Pape : Julien Smati, le premier adjoint au maire, menacé de mort

  • par Nathan Bigué

    • Après plusieurs nuits mouvementées à Rillieux-la-Pape, le premier adjoint d'Alexandre Vincendet a été menacé de mort dans le quartier des Semailles.

    Alors qu'une nouvelle série d'actes de vandalisme a touchée la ville de Rillieux-la-Pape au cours du week-end précédent, le premier adjoint au maire Julien Smati a été menacé de morts. L'élu a indiqué sur le réseau social X avoir porté plainte ce mardi matin au commissariat de police.

    Selon nos confrères du Progrès, les menaces de mort auraient été tagguées sur un mur du quartier des Semailles. "Rien n’entamera ma détermination face à la délinquance, bien au contraire. L’intimidation ne marche pas, mon soutien aux policiers outragés ce we (week-end, NDLR)", écrit le premier adjoint.

    Samedi 30 et dimanche 31 août, une voiture et plusieurs poubelles ont été incendiées. La police aurait également été ciblée par des jets de pierres et des mortiers, lors de leur première intervention.

    Lire aussi : Une voiture et plusieurs poubelles incendiées à Rillieux-la-Pape

    Les gendarmes mènent une opération de contrôle des Pêcheurs et jet-skis sur la Saône près de Lyon

