Lyon : trois personnes interpellées pour blanchiment d'argent et travail dissimulé

Ce 2 juillet, trois personnes ont été interpellées et mises en cause pour blanchiment d'argent, abus de confiance et travail dissimulé à Lyon.

Blanchiment d'argent, abus de confiance, travail dissimulé, trois personnes ont été interpellées ce 2 juillet, après une enquête suite à un contrôle CODAF le 3 mars 2023 dans leur établissement associatif rue Imbert Colomes (Lyon 1er). Les investigations menées par les enquêteurs ont permis de comprendre "que l'association fonctionnait comme une société mais sans déclarer aucune charge", atteste la police nationale dans un communiqué.

Trois mis en cause

L'enquête, initialement ouverte pour travail dissimulé et abus de confiance, a finalement révélé que le chiffre d'affaire de l'association, estimé à 150.000 euros par an, servait en réalité à rémunérer la conjointe du président et son gérant, ainsi que de "financer l'achat d'un véhicule et s'offrir des vacances". Selon le communiqué, la conjointe du gérant percevait sur un compte en banque des virements du compte associatif qui permettaient de s'acquitter du loyer de leur lieu d'habitation situé à Charbonnières-les-bains. La plupart des mouvements financiers n'apparaissaient pas sur le compte de l'association.

Finalement, au terme de longues investigations, les policiers ont interpellé le gérant ce 2 juillet à son domicile, ce dernier reconnaissait avoir perçu "de l'argent en dédommagement du travail fourni pour le compte de l'association", explique la police nationale. L'homme, âgé de 46 ans et inconnu des services de police, a prétendu "ignorer le train de vie et tous les agissements du président de l'association et de son épouse", malgré les éléments à charge.

La conjointe du président âgée de 39 ans et inconnue des services de police, a également été interpellée et n'a, lors de sa garde à vue, pas reconnu les faits, "rejetant la responsabilité du fonctionnement de l'association, sur son président". Une perquisition au domicile familial a amené les policiers à découvrir la somme de 9.800 euros en espèces. De son côté, le président, âgé 48 ans, a été interpellé ce 3 juillet, ce dernier n'a pas souhaité s'exprimer.

Les trois mis en cause faisaient déjà l'objet de poursuites devant le tribunal de Lyon.

