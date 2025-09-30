Actualité Les bugnes lyonnaises : l'actualité politique vue par Jibé 30 septembre 2025 À 09:44 par Jibé À quelques mois des élections municipales, le dessinateur Jibé croque la campagne politique avec un (petit) brin de férocité. à lire également Haute-Savoie : des voitures radars à conduite externalisée déployées dès octobre En fuite, le conducteur suspecté d'avoir fauché un enfant à Lyon s'est rendu Municipales 2026 : l'insoumis Mathieu Garabedian officialise sa candidature face au maire socialiste Saint-Genis-Laval : des gens du voyages quittent un terrain qu'ils occupaient depuis fin août