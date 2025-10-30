Actualité
marie charlotte garin PFAS
La députée écologiste du Rhône, Marie-Charlotte Garin. (Photo by Bertrand GUAY / AFP)

Le consentement bientôt inscrit dans la définition pénale du viol : "Une victoire historique" salue Garin

  • par Romain Balme

    • Le Parlement s’apprête à inscrire le non-consentement dans la définition du viol. Un tournant majeur porté par les députées Marie-Charlotte Garin, et Véronique Riotton salué comme une avancée historique.

    C'est "une victoire historique" pour les droits des femmes et des victimes. Le Parlement s'apprête à intégrer la notion de consentement dans la définition pénale du viol dès cet après-midi.

    "Le combat n'est pas terminé"

    En effet, la proposition de loi rédigée par Marie-Charlotte Garin, députée écologiste du Rhône et Véronique Riotton, députée Renaissance de Haute-Savoie va être acceptée sous réserve du vote des sénateurs. Une volonté transpartisanne qui résulte d'un long débat parlementaire. Par l'intermédiaire d'un communiqué, Marie-Charlotte Garon évoque un texte qui "fait évoluer une définition du viol qui ne reposait que sur la violence, la contrainte, la menace ou la surprise".

    Désormais, la loi française reconnaît enfin que le consentement doit être libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable.

    Marie-Charlotte Garin

    Dans son communiqué de presse, Marie-Charlotte Garin salue un combat collectif, entre les associations, les professionnels du droit et du parlement, capable de "se rassembler au service d’un principe fondamental : celui du
    respect du corps, de la parole et de la dignité de chacune et chacun    ", exprime la députée.

    Pourtant, Marie-Charlotte Garin reste réaliste, "le combat n'est pas terminé" assure-t-elle. Elle insiste sur le fait que "les moyens de la justice, des associations et des forces de l’ordre doivent être renforcés, l’accompagnement des victimes amélioré". Prochain objectif, porter ces valeurs pour "que notre société passe enfin d’une culture du viol, à une culture du consentement".

    à lire également
    marie charlotte garin PFAS
    Limitation des PFAS : "Une victoire historique et collective" se réjouit Marie-Charlotte Garin

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    marie charlotte garin PFAS
    Le consentement bientôt inscrit dans la définition pénale du viol : "Une victoire historique" salue Garin 11:56
    gendarmerie
    Drôme : deux personnes portées disparues après la crue d'une rivière 11:22
    Saône-et-Loire : deux ministres en visite à Allériot ce vendredi 10:51
    Lyon : le métro B ne circulera pas ce dimanche 2 novembre 10:10
    Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard et le maire de Lyon, Grégory Doucet. (@Nathan Chaize)
    À la Métropole de Lyon aussi, les Écologistes en difficulté selon ce nouveau sondage 09:25
    d'heure en heure
    chomage auvergne rhone alpes
    Le nombre de demandeurs d'emploi en hausse en Auvergne-Rhône-Alpes 09:00
    L'OL décale la publication de ses comptes annuels prévus "fortement déficitaires" 08:20
    la Saône en crue en février 2021.
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance crues 07:51
    De 3-0 à 3-3 : renversé par le Paris FC, l'OL manque l'occasion de recoller en tête 07:36
    Lyon soleil
    Une journée entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus 07:12
    Théo Roussely, cofondateur de Fredo, est l’invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    Fredo, la start-up lyonnaise qui veut démocratiser le vélo partagé sans borne 07:00
    voiture police faits-divers
    Féminicide dans le Rhône : le conjoint incarcéré 29/10/25
    Juliette Dufêtre cheffe du restaurant Botani
    Le plat d'une cheffe lyonnaise servi en première classe du TGV Lyria cet hiver 29/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut