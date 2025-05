Des pains de cocaïne découverts dans le faux plafond d'un camping-car près de Lyon

Plusieurs dizaines de kilos de cocaïne ont découverts dans un camping-car par la douane le 19 mai près de Lyon.

Lundi 19 mai, les douaniers de la brigade de Bourg-en-Bresse dans l'Ain ont découvert plusieurs dizaines de kilos de cocaïne dans le faux plafond d'un camping-car qui multipliait les allers-retours entre l'Espagne et le Benelux.

Les douaniers ont procédé au contrôle du véhicule au niveau de l'air de repos de Dracé dans le Rhône. La conductrice néerlandaise de 56 ans indique alors se rendre en Espagne pour y passer des vacances, mais un faux plafond "anormalement bas" est remarqué par les douaniers.

Ils démontent alors ce dernier et accèdent à un espace aménagé dans lequel se trouvent 55 pains de cannabis pour un total de plus de 67 kilos. Tandis que la conductrice est remise à l'Office antistupéfiants, une enquête complémentaire permet de déterminer que le véhicule a effectué plusieurs voyages entre l'Espagne et le Benelux en avril.

La conductrice a été condamnée à six ans de prison et écopé d'une interdiction du territoire français de 10 ans ainsi que d'une amende douanière de 1,9 million d'euros.