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Illustration orages. (Photo by Dominique Delfino / Biosphoto / Biosphoto via AFP)

Orages violents : la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par La Rédaction

    • L'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été placée en vigilance jaune aux orages ce mardi 5 mai 2026.

    Le temps s'annonce une nouvelle agité ce mardi 5 mai dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors que la veille une partie de la région était en vigilance météo, ce mardi 5 mai, l'ensemble des départements sont concernés par une vigilance orages.

    Une vigilance qui sera valable de 14h à minuit ce mardi, avec des averses orageuses, parfois assez fortes, attendues sur une large partie de la région.

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