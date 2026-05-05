Orages violents : la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

L'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été placée en vigilance jaune aux orages ce mardi 5 mai 2026.

Le temps s'annonce une nouvelle agité ce mardi 5 mai dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors que la veille une partie de la région était en vigilance météo, ce mardi 5 mai, l'ensemble des départements sont concernés par une vigilance orages.

Une vigilance qui sera valable de 14h à minuit ce mardi, avec des averses orageuses, parfois assez fortes, attendues sur une large partie de la région.