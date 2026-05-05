Un mardi pluvieux à Lyon, jusqu'à 19 degrés attendus

C'est une nouvelle journée particulièrement humide qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mardi 5 mai 2026, avec des températures qui attendront les 19 degrés.

Pour ce deuxième jour de la semaine, le temps s'annonce une nouvelle fois particulièrement pluvieux à Lyon et dans toute la région lyonnaise. Après un début de matinée sous la pluie, une légère accalmie sera suivie de nombreuses averses parfois orageuses entre cet après-midi et ce soir.

Côté températures il fait 13 degrés ce mardi matin mais le mercure atteindra les 19 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison sous un vent de sud qui soufflera très légèrement.