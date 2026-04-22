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Manifestation du 24 juin devant le siège de Le Gaulois en 2022, filiale du groupe LDC @L214

A Lyon, L214 organise une immersion dans la "réalité des élevages et des abattoirs"

  • par Romain Balme

    • Ce samedi 25 avril, l'association de protection animale L214 organise sur la place de la République une expérience virtuelle. Objectif, montrer la réalité des élevages.

    Découvrir les conditions de vie des animaux d'élevage. C'est dans cette optique que l'association de défense des animaux L214 organise une expérience immersive à l'aide de casques de réalité virtuelle ce samedi 25 avril sur la place de la République (Lyon 2e). Selon l'organisation, 80 % des animaux dits "d'élevage" vivent dans des systèmes intensifs. Elle rappelle également que cette action "se veut un moment d’information accessible et sans jugement, permettant à toutes et tous de se faire leur propre opinion à partir d’images réelles."

    En organisant cet évènement, L214 souhaite "rendre visible une réalité que l’industrie préfère cacher. En donnant à voir les conditions de vie des animaux, nous souhaitons permettre à chacun et chacune de s’informer et, s’il le souhaite, d’envisager des alternatives", explique Clémentine Dabonot référente de Lyon.

    Lire aussi : Chaque minute, 60 animaux sont abattus pour Lyon

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