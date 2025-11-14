À Jonage, la remise en eau de la lône tient ses promesses pour la biodiversité

Expérimentée depuis un an, la remise en eau de la lône à Miribel Jonage devrait être pérennisée.

Un an après la remise en eau de la lône dans le cadre du programme de restauration du Rhône à Miribel Jonage, "les premiers résultats confirment la réussite de cette démarche scientifique, écologique et partenariale", se félicite le Symalim, syndicat mixte propriétaire du Grand Parc Miribel Jonage.

Imaginé dès les années 1990, le projet a permis notamment "d'ajuster les débits, d'affiner les connaissances sur la nappe alluviale et de suivre, saison après saison, le retour de la vie dans la lône". Le retour de l'eau a permis l'installation de premières roselières.

15 espèces végétales aquatiques, 20 espèces de libellules et 21 espèces de poissons ont ainsi été identifiées. Les élus du Symalim décideront officiellement de la pérennisation de la mise en eau lors d'un vote le 11 décembre. Plusieurs pistes sont déjà envisagées, notamment l'augmentation de la surface en eau du projet, avec la connexion d'un bras annexe à la lône.

Le suivi hydrologique a enfin permis de confirmer que la mise en eau ne présente aucun impact sur le captage d’eau potable des Vernes, situé en amont. Aucun mélange entre les eaux infiltrées et celles du captage n’a été détecté.