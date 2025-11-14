Actualité
Lycée professionnel Georges Lamarque.

Des lycéens de Rillieux-la-Pape élisent une œuvre à restaurer dans le Rhône

  • par La rédaction

    • Les élèves du lycée Georges Lamarque participent à l'opération "Le Plus Grand Musée de France" pour désigner une œuvre du patrimoine rhodanien à restaurer. L'œuvre élue recevra 10 000 euros de mécénat.

    Les Archives du département du Rhône et de la Métropole de Lyon s'associent à l'opération "Le Plus Grand Musée de France", initiée par la Fondation pour la Sauvegarde de l'Art Français. Ce concours vise à préserver le patrimoine mobilier réparti sur le territoire en impliquant des lycéens.

    Les élèves du lycée professionnel Georges Lamarque de Rillieux-la-Pape ont pour mission d'étudier cinq œuvres rhodaniennes et de les présenter lors d'un concours d'éloquence en fin d'année scolaire. Chaque élève votera à bulletin secret pour élire son projet préféré. L'œuvre ayant le plus de voix bénéficiera d'un mécénat de 10 000 euros pour sa restauration.

    Cette campagne a déjà permis de restaurer plus de 350 œuvres et objets du patrimoine public partout en France. Après une première édition à Givors, c'est la deuxième fois que le Rhône accueille l'opération.

    Le service de la conservation des antiquités et objets d'art des Archives départementales et métropolitaines accompagne le projet en mettant en lien communes et élèves. Une visite sur le terrain est prévue le 14 novembre pour découvrir les dossiers candidats. Les élèves travailleront sur les œuvres jusqu'en mai 2026 avant le concours d'éloquence en juin.

    à lire également
    Un poids lourd transportant de la viande s’est couché ce vendredi 14 novembre sur l’A7, à hauteur de Salaise-sur-Sanne. (Capture écran Twitter A7)
    Accident sur l'autoroute A7 : une circulation revenue à la normale

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Humour : Marion Mezadorian pète les plombs au théâtre Jean-Carmet 11:23
    Un poids lourd transportant de la viande s’est couché ce vendredi 14 novembre sur l’A7, à hauteur de Salaise-sur-Sanne. (Capture écran Twitter A7)
    Accident sur l'autoroute A7 : une circulation revenue à la normale 11:10
    L'Asvel reprend son souffle face à Partizan 10:20
    Pollution à Lyon : une bonne qualité de l'air ce samedi 09:25
    orage Lyon
    Des pluies attendues ce samedi avant des éclaircies 09:12
    d'heure en heure
    Olivier Touchard
    Label Gibiers de France : "Nous voulons une viande accessible, entre le prix du bœuf et celui du mouton" assure Olivier Touchard 07:00
    Ain : IDEA accompagne EDF dans la construction de deux réacteurs au Bugey 14/11/25
    La RD103-E rouvre à la circulation à Saint-Romain-en-Gier 14/11/25
    Ain : 20 installations photovoltaïques pour une ZAC Ferney-Genève autonome en énergie 14/11/25
    Drôme : en novembre, le collectif Ruban blanc se mobilise contre les violences faites aux femmes 14/11/25
    Alain Ducasse ouvre une chocolaterie à Lyon 14/11/25
    Lyon : 480 collégiens et lycéens réunis pour un ciné-débat sur le cyberharcèlement  14/11/25
    Police Nationale à Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Le syndicat de police Alliance saisit la préfecture pour faire annuler le Lyon Antifafest 14/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut