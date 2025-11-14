Des lycéens de Rillieux-la-Pape élisent une œuvre à restaurer dans le Rhône

Les élèves du lycée Georges Lamarque participent à l'opération "Le Plus Grand Musée de France" pour désigner une œuvre du patrimoine rhodanien à restaurer. L'œuvre élue recevra 10 000 euros de mécénat.

Les Archives du département du Rhône et de la Métropole de Lyon s'associent à l'opération "Le Plus Grand Musée de France", initiée par la Fondation pour la Sauvegarde de l'Art Français. Ce concours vise à préserver le patrimoine mobilier réparti sur le territoire en impliquant des lycéens.

Les élèves du lycée professionnel Georges Lamarque de Rillieux-la-Pape ont pour mission d'étudier cinq œuvres rhodaniennes et de les présenter lors d'un concours d'éloquence en fin d'année scolaire. Chaque élève votera à bulletin secret pour élire son projet préféré. L'œuvre ayant le plus de voix bénéficiera d'un mécénat de 10 000 euros pour sa restauration.

Cette campagne a déjà permis de restaurer plus de 350 œuvres et objets du patrimoine public partout en France. Après une première édition à Givors, c'est la deuxième fois que le Rhône accueille l'opération.

Le service de la conservation des antiquités et objets d'art des Archives départementales et métropolitaines accompagne le projet en mettant en lien communes et élèves. Une visite sur le terrain est prévue le 14 novembre pour découvrir les dossiers candidats. Les élèves travailleront sur les œuvres jusqu'en mai 2026 avant le concours d'éloquence en juin.