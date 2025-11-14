Actualité
(Photo d’illustration) @WilliamPham

Lyon : emmené à l'hôpital, il tente de faire exploser une bouteille d’oxygène dans l’ambulance

  • par Clémence Margall

    • Alors qu’il était transporté à l’hôpital, un homme a tenté de faire exploser une bouteille d’oxygène dans l’ambulance.

    Il était environ 18 heures hier, jeudi 13 novembre, lorsque les pompiers sont intervenus dans le 3e arrondissement de Lyon pour prendre en charge un homme victime d’une altération de discernement. Selon nos confrères du Progrès, c’est à son arrivée à l’hôpital Édouard Herriot que l’homme se serait détaché avant d’ouvrir une bouteille d’oxygène médicale et allumé un briquet.

    Fort heureusement, les pompiers ont réussi à intervenir à temps et ainsi à éviter l’explosion. Si aucun blessé n’est à déplorer, la victime a dû être sédatée. Les trois pompiers présents dans l’ambulance ont, quant à eux, porté plainte.

