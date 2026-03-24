Acteur de la protection sociale pour la fonction publique territoriale, Territoria renforce sa direction avec l’arrivée de Jean-Christophe Le Ral, chargé de piloter des pôles clés.





Territoria, acteur de référence de la protection sociale pour la fonction publique et territoriale et membre du groupe APICIL (leader de la protection sociale et patrimoniale en France) compte un nouveau directeur général adjoint parmi ses rangs depuis le 16 mars dernier : Jean-Christophe Le Ral.

Jean-Christophe Le Ral possède vingt-cinq années d’expérience au sein de groupe APICIL, dont treize au sein de la DSI du groupe, et est diplômé d’une maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises.

Il sera chargé de diriger les pôles Gestion, Distribution, et Informatique, trois périmètres essentiels à la performance de Territoria. "Ma mission sera de construire des ponts encore plus solides entre nos enjeux de gestion, de distribution, les autres directions de Territoria et nos systèmes d'information, tout en développant les synergies avec le groupe APICIL."

"Un atout majeur pour Territoria (permettant de) franchir un nouveau cap dans notre développement" a commenté Nicolas Piotrowski, directeur général de Territoria.

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