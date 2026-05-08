Eau du Grand Lyon : une eau conforme et des questions en suspens

Depuis avril 2026, l'ensemble des communes du réseau Eau du Grand Lyon disposent d'une eau certifiée conforme aux nouvelles normes sur les PFAS. Une bonne nouvelle, qui soulève néanmoins plusieurs interrogations.

Cet article est extrait du dossier consacré aux PFAS publié dans le dernier numéro de Lyon Capitale, qui revient notamment sur les travaux menés à l'usine de Ternay pour traiter ces polluants dans l'eau potable du sud de Lyon. En marge de ce reportage, nous avons interrogé la Métropole de Lyon sur la situation au sein du réseau Eau du Grand Lyon.

Les nouvelles sont positives : en avril 2026, pour la première fois depuis les premières investigations en 2024, l’ensemble des communes du réseau Eau du Grand Lyon disposent d’une eau certifiée conforme sur les PFAS (moyenne de 0,013 µg/L quand le seuil est à 0,1 µg/L). Une bascule alors que, jusqu’à présent, l’eau de Givors, Grigny et Solaize, alimentée par l’usine à eau de Ternay via un achat d’Eau du Grand Lyon, demeurait encore trop concentrée en PFAS. Interrogée par Lyon Capitale, la Métropole de Lyon, qui chapeaute Eau du Grand Lyon, laisse toutefois plusieurs questions en suspens.

La réglementation actuelle impose le suivi de seulement 20 PFAS, sur les 4 700 recensés par l’OCDE. On peut donc s’interroger sur l’opportunité de mettre en place des filtres comparables à ceux de Ternay, à titre préventif, sur les sites lyonnais. La question se pose d’autant plus que la réglementation tend à se durcir et va imposer, à terme, des contraintes supplémentaires aux producteurs d’eau.

Pareillement, le Smep Rhône-Sud a investi 4,2 millions d’euros sur son site et vend la moitié (3 millions de mètres cubes) de sa production à Eau du Grand Lyon. Nous aurions aimé savoir si cette hausse du budget allait être répercutée sur la facture des ménages des Grand-Lyonnais.