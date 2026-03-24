Le tribunal administratif de Lyon a confirmé la légalité des sanctions prises par le SDIS de la Loire à l'égard de sept sapeurs-pompiers qui refusaient de se raser la barbe.

Au début de l'année 2024, sept sapeurs-pompiers professionnels de Saint-Etienne avaient été suspendus pour avoir porté la barbe. Le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de la Loire avait en effet "formalisé dans son règlement intérieur l'interdiction du port de la barbe en intervention".

Ces derniers avaient ainsi saisi le tribunal administratif de Lyon pour contester plusieurs sanctions, allant du rappel à l'ordre à la sanction disciplinaire, estimant que "le règlement intérieur sur lequel étaient fondées ces décisions est illégal en ce qu’il interdisait de façon absolue le port de la barbe. Ils considéraient également que le port de la barbe ne pouvait pas constituer une faute disciplinaire", indique la juridiction dans un communiqué diffusé ce mardi.

Les juges ont confirmé les sanctions prises à l'encontre de ces pompiers professionnels, considérant notamment qu'ils ont été sanctionnés "non pas en raison du port de la barbe, mais parce qu'ils n'avaient pas respecté l'ordre qui leur avait été donné de la raser". "Or, les agents publics sont soumis au devoir d’obéissance et le statut général de la fonction publique ne permet de s’en affranchir que si l’ordre donné est à la fois manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public", indique le tribunal administratif.