Le rapport annuel de FranceTravail sur les besoins en main d'oeuvre dévoilent les métiers qui recrutent le plus, dans les régions comme à l'échelle nationale.

La région Auvergne-Rhône-Alpes se porte plutôt bien dans le secteur de l'emploi. Avec 255 410 projets de recrutements en 2026, elle se classe deuxième parmi les collectivités qui emploient le plus, derrière l'Ile de France. C'est ce que révèle le rapport annuel des besoins en main d'oeuvre (BMO)* réalisé par France Travail. Une étude qui révèle également les secteurs qui recrutent le plus dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

En première position, les serveurs de cafés et restaurants comptabilisent 11 490 projets de recrutements. Cependant, le secteur conserve une part considérable de saisonniers (70 %) avec une difficulté de recrutement assez faible (39,9 %). Juste derrière, les aides de cuisine et employés polyvalents de la restauration avec 10 070 projets. Dans ce domaine, le taux de saisonniers est moins important (42,6 %), et la difficulté de recrutement équivalente (40,9 %). Enfin, les professionnels de l'animation socioculturelle complètent le podium avec 7 770 projets de recrutement. A noter que dans ce secteur, près de la moitié des emplois fait l'objet de difficultés (55,7 %), avec une part de saisonniers majeure (66,8 %).

Qu'en est-il à l'échelle nationale ?

En France, les domaines les plus demandeurs d'emploi sont plus ou moins similaires à ceux de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Les aides de cuisine et employés polyvalents de la restauration prennent la tête (97 140 projets), suivis par les serveurs de cafés et restaurants (93 840). Enfin, les viticulteurs et arboriculteurs, avec 83 820 projets, dont un taux d'emplois saisonniers majoritaire de 95,2 %. D'un point de vue plus global, 2,2 millions de recrutements sont prévus en 2026, dont 2/3 dans des entreprises de moins de cinquante salariés.

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*"L’enquête porte donc sur l'ensemble des employeurs hors administrations de l’État (Ministères, Police, Justice…) et entreprises publiques (Banque de France…). Cette définition correspond au total à 2 222 045 établissements pour la France (extraits du répertoire SIRENE), dont 1 777 253 ont été interrogés cette année. Au total, 416 822 établissements ont répondu au questionnaire. Les résultats ont été redressés pour être représentatifs de l'ensemble des employeurs de la région."