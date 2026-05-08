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2 albums photos des archives de Jean Levy ainsi que les représentants de l'association FFDJF, de la région, de la métropole et des archives départementales et métropolitaines
2 albums photos des archives de Jean Levy ainsi que les représentants de l’association FFDJF, de la région, de la métropole et des archives départementales et métropolitaines

"L’oubli ne sera pas vainqueur" : les archives de Jean Levy, rescapé de la Shoah, transférées à Lyon

  • par Clarisse Bererd

    • Les Archives départementales et métropolitaines ont accueilli les archives de Jean Levy, enfant caché, rescapé de la Shoah et ancien délégué régional de l'association des fils et filles des déportés juifs de France.

    Deux mois après le décès de Jean Levy, ancien délégué régional de l’association des Fils et des filles des déportés juifs de France (FFDJF), ses archives ont transférées aux Archives départementales et de la Métropole de Lyon ce jeudi 7 mai.

    Elles rejoignent celles de la prison de Montluc, celles du mémorial de l’oppression, ainsi que celles du procès Klaus Barbie, déjà présentes aux Archives départementales et de la Métropole de Lyon.

    Serge et Beate Klarsfeld, ami depuis plus de quarante ans avec Jean Lévy et militants contre l'impunité des anciens nazis, étaient présents pour l'occasion.

    Lire aussi : Lyon : Jean Lévy, rescapé de la Shoah, s’est éteint à l’âge de 92 ans

    Un "privilège" et un "devoir"

    Les archives sont ses documents de travail au sujet de la mémoire de la Shoah. Ces documents racontent le travail de Jean Levy. Ils détiennent des discours, des photographies ou encore des bulletins de noms des fils et filles des déportés juifs de France. Mme Claude Martin, sa secrétaire, les conservait et classait soigneusement.

    Recevoir ces archives "est un privilège, mais […] c’est aussi un devoir, faire mémoire des femmes et des hommes qui ont payés de leur vie, la liberté qui est la nôtre aujourd’hui", a déclaré Bruno Galland, directeur du service d'archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon. "Ces archives représentent 40 années de travail patient et obstiné", précise Sylvie Altar, nouvelle déléguée régionale de l’association FFDJF.

    "Ce don est la garantie que l’oubli ne sera pas vainqueur"

    L’objectif est que ces archives soient accessibles au plus grand nombre. Ce premier dépôt d’archives de l’association FFDJF permettra ainsi aux chercheurs et aux historiens de la mémoire d’étudier et de transmettre précisément comment s’est constituée cette histoire de la mémoire régionale.

    Présente ce jeudi, la présidente la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, a assuré que "ce don est la garantie que l'oubli ne sera pas vainqueur."

     "Ce don est la garantie que l’oubli ne sera pas vainqueur" assure la présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli.

    2 albums photos des archives de Jean Levy ainsi que les représentants de l'association FFDJF, de la région, de la métropole et des archives départementales et métropolitaines
    Deux albums photos des archives de Jean Levy ainsi que les représentants de l'association FFDJF, de la Région, de la Métropole de Lyon ainsi que des Archives départementales et métropolitaines.

    Lire aussi : À Lyon, les archives métropolitaines accueillent le fonds Mérieux

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