Rhône : à 21 ans, elle écope de 9 mois de prison avec sursis pour avoir livré de la drogue

Le 2 mai, une jeune femme de 21 ans a été contrôlée par les forces de l’ordre à Sathonay-Camp (Rhône). Dans sa voiture, plusieurs sachets individuels de drogues ont été découverts.

Le phénomène se répand de plus en plus chez les jeunes femmes. Le 2 mai dernier, les gendarmes du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (Psig) ont contrôlé une jeune femme à Sathonay-Camp au volant d’une Audi. Selon nos confrères du Progrès, c'est la forte odeur de cannabis qui a alors poussé les forces de l’ordre a fouillé le véhicule.

À l’intérieur, elles ont effectivement découvert 260 grammes de drogues, aussi bien du cannabis, que de la cocaïne et de l’ecstasy, conditionnés dans des sachets individuels, ainsi que 700 euros en espèces. Âgée de 21 ans, la jeune femme a été interpellée et placée en garde à vue.

Lors de son audition, la suspecte a reconnu la détention de produits stupéfiants, mais pas leur livraison. Elle n’était d’ailleurs pas connue des services de police. La fouille de son domicile à Charbonnières-les-Bains a également permis la découverte de 3 000 euros. La jeune femme a écopé de 9 mois de prison avec sursis le 4 mai.