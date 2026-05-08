TFA : ce polluant omniprésent encore hors des radars de la loi

L'acide trifluoroacétique, ou TFA, est un perfluoré issu des herbicides que l'on retrouve dans l'eau du robinet de Lyon à des niveaux significatifs. Ni encadré par la loi, ni traitable par les filtres à charbon actif, il échappe pour l'instant aux obligations des producteurs d'eau bien qu'il soit surveillé.
Cet article est extrait du dossier consacré aux PFAS publié dans le dernier numéro de Lyon Capitale. En marge du reportage sur l'usine de Ternay et des questions posées à la Métropole de Lyon sur la qualité de l'eau, nous nous sommes intéressés à un polluant éternel particulier, le TFA, encore absent du cadre réglementaire mais bien présent dans l'eau du robinet lyonnais.
Il vous reste 57 % de l'article à lire.
Article réservé à nos abonnés.