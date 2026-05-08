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En janvier dernier, une étude conjointe entre l’association de consommateurs UFC-Que Choisir et l’ONG Générations Futures révélait trouver 120 ng/L de TFA dans un robinet du 3e arrondissement de Lyon. Des chiffres supérieurs à la limite de 100 ng/L préconisée par la méthodologie de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) pour les formes dégradées – aussi appelées métabolites – de perturbateurs endocriniens, ce qu’est le TFA. Un seuil qui, s’il était vraiment appliqué, rendrait au moins la moitié des eaux potables de France non conformes.
En janvier 2024, une étude conjointe entre l’association de consommateurs UFC-Que Choisir et l’ONG Générations Futures révélait trouver 120 ng/L de TFA dans un robinet du 3e arrondissement de Lyon. Des chiffres supérieurs à la limite de 100 ng/L préconisée par la méthodologie de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) pour les formes dégradées – aussi appelées métabolites – de perturbateurs endocriniens, ce qu’est le TFA. Un seuil qui, s’il était vraiment appliqué, rendrait au moins la moitié des eaux potables de France non conformes.
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TFA : ce polluant omniprésent encore hors des radars de la loi

  • par Eloi Thiboud

    • L'acide trifluoroacétique, ou TFA, est un perfluoré issu des herbicides que l'on retrouve dans l'eau du robinet de Lyon à des niveaux significatifs. Ni encadré par la loi, ni traitable par les filtres à charbon actif, il échappe pour l'instant aux obligations des producteurs d'eau bien qu'il soit surveillé.

    Cet article est extrait du dossier consacré aux PFAS publié dans le dernier numéro de Lyon Capitale. En marge du reportage sur l'usine de Ternay et des questions posées à la Métropole de Lyon sur la qualité de l'eau, nous nous sommes intéressés à un polluant éternel particulier, le TFA, encore absent du cadre réglementaire mais bien présent dans l'eau du robinet lyonnais.

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