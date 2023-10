Plus de 5 500 offres d’emploi à pourvoir au village des recruteurs de Lyon 

Le village des recruteurs fait son retour à Lyon les 18 et 19 octobre au palais de la Bourse. Cette année, plus de 5 500 offres d’emplois sont à pourvoir.

Durant deux jours, les 18 et 19 octobre au palais de la Bourse de Lyon, le Village des recruteurs tentera de faciliter la mise en relation entre l’offre et la demande. De 9h30 à 17 heures, 90 entreprises seront mobilisées pour présenter leurs offres d’emplois aux visiteurs.

Des filières qui peinent à recruter

Un temps d’autant plus important que selon Emeline Baume, la vice-présidente de la Métropole de Lyon déléguée à l’Economie et l’Emploi, "de nombreux secteurs d’activités font face depuis la crise COVID à de grandes difficultés de recrutement et de fidélisation". Plusieurs filières, à l’instar du BTP, de la restauration ou encore des métiers du soin peinent ainsi à recruter alors qu’au premier trimestre 2023 le taux de chômage s’élève à 6,6% dans l’agglomération.

Parmi les plus de 5 500 offres à pouvoir sur place, on retrouve des propositions d’agences d’intérim, mais également des postes au sein de groupes comme Harmonie Mutuelle, la SNCF, le Centre Léon Bérard et La Poste. Plusieurs offres sont également à pouvoir dans le domaine du public, au département du Rhône notamment, mais aussi au sein d’Eau publique du grand Lyon. Pour consulter les offres, les candidats peuvent d’ores et déjà se connecter sur levillagedesrecruteurs.fr.