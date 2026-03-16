Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour à Lyon-Nord

Nom de la liste Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix

A la RECONQUÊTE! de la METROPOLE de LYON Adrien DENIS

2,29%

876

Spartacus-France Alliance citoyenne et souveraine Michel DULAC

0,90%

344

REMETTRE LA METROPOLE EN ORDRE Etienne JAOUEN 8,25%



3154

Lyon C'est Maintenant Emmanuel BUISSON-FENET 4%



1528

Grand Coeur Lyonnais Sarah PEILLON

40,62% 15529



Avançons Ensemble, l'union de la gauche et des écologistes Sandrine RUNEL

31,92% 12203



La Métropole avec vous ! Jacqueline BONNET 2,33%

891



FAIRE MIEUX POUR LA METROPOLE DE LYON - LA FRANCE INSOUMISE Lise PAILLETTE

9,04%

3454