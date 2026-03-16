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(Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP)

Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour à Lyon-Nord

  • par Paul Terra

    • Le premier tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats dans la circonscription Lyon-Nord.

    9 sièges à pourvoir

    3e et 6e arrondissements

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 56524

    Taux d'absentions : 31,45%

    Votes blancs ou nuls : 1,33%

    Nom de la listeTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    A la RECONQUÊTE! de la METROPOLE de LYONAdrien DENIS
    2,29%
    876
    Spartacus-France Alliance citoyenne et souveraineMichel DULAC
    0,90%
    344
    REMETTRE LA METROPOLE EN ORDREEtienne JAOUEN8,25%

    3154
    Lyon C'est MaintenantEmmanuel BUISSON-FENET4%

    1528
    Grand Coeur LyonnaisSarah PEILLON
    40,62%    		15529
    Avançons Ensemble, l'union de la gauche et des écologistesSandrine RUNEL
    31,92%    		12203
    La Métropole avec vous !Jacqueline BONNET2,33%
    		891
    FAIRE MIEUX POUR LA METROPOLE DE LYON - LA FRANCE INSOUMISELise PAILLETTE
    9,04%
    3454
    Lutte ouvrière - Le camp des travailleursHélène RIVIERE0,65%

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