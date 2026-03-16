Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour à Lyon-Nord

Le premier tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats dans la circonscription Lyon-Nord.
9 sièges à pourvoir
3e et 6e arrondissements
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 56524
Taux d'absentions : 31,45%
Votes blancs ou nuls : 1,33%
|Nom de la liste
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|A la RECONQUÊTE! de la METROPOLE de LYON
|Adrien DENIS
2,29%
876
|Spartacus-France Alliance citoyenne et souveraine
|Michel DULAC
0,90%
344
|REMETTRE LA METROPOLE EN ORDRE
|Etienne JAOUEN
|8,25%
3154
|Lyon C'est Maintenant
|Emmanuel BUISSON-FENET
|4%
1528
|Grand Coeur Lyonnais
|Sarah PEILLON
40,62%
|15529
|Avançons Ensemble, l'union de la gauche et des écologistes
|Sandrine RUNEL
31,92%
|12203
|La Métropole avec vous !
|Jacqueline BONNET
|2,33%
|891
|FAIRE MIEUX POUR LA METROPOLE DE LYON - LA FRANCE INSOUMISE
|Lise PAILLETTE
9,04%
3454
|Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|Hélène RIVIERE
|0,65%
250