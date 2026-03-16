Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour à Lyon-Sud 

Le premier tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats dans la circonscription Lyon-Sud.
8 sièges à pourvoir
7e arrondissement
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 50304
Taux d'absentions : 35,29%
Votes blancs ou nuls : 1,44%
|Nom de la liste
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|A la Reconquête ! De la Métropole de LYON
|Greg COLLOT
1,43%
458
|Remettre la métropole en ordre
|Mathis GANGAND
|7,50%
2407
|NPA révolutionnaires - Grand Lyon ouvrière et révolutionnaire
|Louis GÉRIN
|1,22%
390
|Faire mieux pour la Métropole de Lyon
|Léa TAURAN
|16,32%
5234
|SPARTACUS-FRANCE ALLIANCE CITOYENNE ET SOUVERAINE
|Adeline BAIZE
0,51%
163
|Grand Coeur Lyonnais
|Christophe GEOURJON
24,57%
7881
|La métropole avec vous!
|Gérard DEBRINAY
|3,76%
1206
|Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes
|Lucie VACHER
43,70%
14019
|Lutte ouvrière - Le camp des Travailleurs
|Olivier MINOUX
1%
320