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D’une largeur de 30 mètres, la rue des Girondins doit permettre de faire cohabiter cyclistes et piétons trace à des pistes cyclables et de larges trottoirs. (Photo : Laurence Daniäre)

Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour à Lyon-Sud 

  • par Paul Terra

    • Le premier tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats dans la circonscription Lyon-Sud. 

    8 sièges à pourvoir

    7e arrondissement

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 50304

    Taux d'absentions : 35,29%

    Votes blancs ou nuls : 1,44%

    Nom de la listeTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    A la Reconquête ! De la Métropole de LYONGreg COLLOT
    1,43%
    458
    Remettre la métropole en ordreMathis GANGAND7,50%

    2407
    NPA révolutionnaires - Grand Lyon ouvrière et révolutionnaireLouis GÉRIN1,22%

    390
    Faire mieux pour la Métropole de LyonLéa TAURAN16,32%

    5234
    SPARTACUS-FRANCE ALLIANCE CITOYENNE ET SOUVERAINEAdeline BAIZE
    0,51%
    163
    Grand Coeur LyonnaisChristophe GEOURJON
    24,57%
    7881
    La métropole avec vous!Gérard DEBRINAY3,76%

    1206
    Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistesLucie VACHER
    43,70%
    14019
    Lutte ouvrière - Le camp des TravailleursOlivier MINOUX
    1%
    320
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