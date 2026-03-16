Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour à Lyon-Est

Nom de la liste Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix

Spartacus France - Alliance Citoyenne et souveraine Vincent LEYRE

0,44% 110



Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes Benjamin BADOUARD

36,43% 9140



NPA Révolutionnaire - Grand Lyon ouvrière et révolutionnaire Anthony BRUNO

0,80% 200



REMETTRE LA METROPOLE EN ORDRE Nathalie MACHEZ

9,61% 2411



GRAND COEUR LYONNAIS Hélène BARONNIER

32,09%

8051

Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs Chantal HELLY

0,76% 190



Faire mieux pour la Métropole de Lyon Albert LEVY

10,65%

2673

LA METROPOLE AVEC VOUS ! Thimotée MARTIN-BROSSAT 3,64%



913

LYON C'EST MAINTENANT Vikas-Simon LEVESQUE

3,20%

803

G.E.R.A.R.D Pierre OBRECHT 0,64%



161