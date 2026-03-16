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Photo d’illustration. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour à Lyon-Est

  • par Paul Terra

    • Le premier tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats dans la circonscription Lyon-Est.

    7 sièges à pourvoir

    3e arrondissement

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 39 124

    Taux d'absentions : 34,87%

    Votes blancs ou nuls : 1,52%

    Nom de la listeTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Spartacus France - Alliance Citoyenne et souveraineVincent LEYRE
    0,44%    		110
    Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistesBenjamin BADOUARD
    36,43%    		9140
    NPA Révolutionnaire - Grand Lyon ouvrière et révolutionnaireAnthony BRUNO
    0,80%    		200
    REMETTRE LA METROPOLE EN ORDRENathalie MACHEZ
    9,61%    		2411
    GRAND COEUR LYONNAISHélène BARONNIER
    32,09%
    8051
    Lutte Ouvrière - Le camp des travailleursChantal HELLY
    0,76%    		190
    Faire mieux pour la Métropole de LyonAlbert LEVY
    10,65%
    2673
    LA METROPOLE AVEC VOUS !Thimotée MARTIN-BROSSAT3,64%

    913
    LYON C'EST MAINTENANTVikas-Simon LEVESQUE
    3,20%
    803
    G.E.R.A.R.DPierre OBRECHT0,64%

    161
    A la Reconquête! de la métropole de LyonLéon CROS
    1,75%
    440
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