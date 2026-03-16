Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour à Lyon-Est

Le premier tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats dans la circonscription Lyon-Est.
7 sièges à pourvoir
3e arrondissement
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 39 124
Taux d'absentions : 34,87%
Votes blancs ou nuls : 1,52%
|Nom de la liste
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Spartacus France - Alliance Citoyenne et souveraine
|Vincent LEYRE
0,44%
|110
|Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes
|Benjamin BADOUARD
36,43%
|9140
|NPA Révolutionnaire - Grand Lyon ouvrière et révolutionnaire
|Anthony BRUNO
0,80%
|200
|REMETTRE LA METROPOLE EN ORDRE
|Nathalie MACHEZ
9,61%
|2411
|GRAND COEUR LYONNAIS
|Hélène BARONNIER
32,09%
8051
|Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|Chantal HELLY
0,76%
|190
|Faire mieux pour la Métropole de Lyon
|Albert LEVY
10,65%
2673
|LA METROPOLE AVEC VOUS !
|Thimotée MARTIN-BROSSAT
|3,64%
913
|LYON C'EST MAINTENANT
|Vikas-Simon LEVESQUE
3,20%
803
|G.E.R.A.R.D
|Pierre OBRECHT
|0,64%
161
|A la Reconquête! de la métropole de Lyon
|Léon CROS
1,75%
440