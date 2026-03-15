Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Quincieux, Françoise Champavier élue

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Quincieux.
A Quincieux, Françoise Champavier est élue et s'impose devant Cyrille Fiard à l'issue du premier tour, en recueillant 51,66 % des suffrages.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 2763
Taux d'absentions : 34,46 %
Votes blancs ou nuls : 2,54 %
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|100% Quincieux
|Liste Divers
|Françoise Champavier
|51,66 %
|910
|Quincieux, Ensemble Naturelle-ment
|Liste Divers droite
|Cyrille Fiard
|48,44 %
|855
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