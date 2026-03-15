Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Quincieux, Françoise Champavier élue

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Quincieux.

A Quincieux, Françoise Champavier est élue et s'impose devant Cyrille Fiard à l'issue du premier tour, en recueillant 51,66 % des suffrages.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 2763

Taux d'absentions : 34,46 %

Votes blancs ou nuls : 2,54 %

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix 100% Quincieux Liste Divers Françoise Champavier 51,66 % 910 Quincieux, Ensemble Naturelle-ment Liste Divers droite Cyrille Fiard 48,44 % 855

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