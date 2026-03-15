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Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Quincieux, Françoise Champavier élue

  • par Romain Balme

    • Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Quincieux.

    A Quincieux, Françoise Champavier est élue et s'impose devant Cyrille Fiard à l'issue du premier tour, en recueillant 51,66 % des suffrages.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 2763
    Taux d'absentions : 34,46 %
    Votes blancs ou nuls : 2,54 %

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    100% QuincieuxListe DiversFrançoise Champavier51,66 %910
    Quincieux, Ensemble Naturelle-mentListe Divers droiteCyrille Fiard48,44 % 855

    Lire aussi : Élection municipales : les résultats à Quincieux, Pascal David réélu au premier tour.

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