Manuel Bompard aux côtés de Gabriel Amard dans la 6e circonscription du Rhône le mercredi 3 juillet. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

La liste LFI dans la circonscription Lyon Ouest se retire "pour battre Jean-Michel Aulas et empêcher la victoire de la droite à la Métropole de Lyon".

Le député du Rhône, Gabriel Amard a annoncé ce vendredi que La France insoumise retirait sa liste dans la circonscription Lyon Ouest "sans contrepartie", "pour battre Jean-Michel Aulas et empêcher la victoire de la droite à la Métropole de Lyon".

"Un choix de responsabilité"

Dans la foulée, le président écologiste sortant, Bruno Bernard a salué cette décision. "C'est un choix de responsabilité qui permet de créer les conditions de la victoire face à la droite de Jean-Michel Aulas", écrit-il dans un communiqué. Et d'ajouter : "Dimanche, chaque voix comptera pour continuer à fair avancer une métropole solidaire, attachée aux services publics et engagée pour la transition écologique et le pouvoir d'achat."

"Dans toutes les autres circonscriptions, pour faire reculer la droite et l’extrême droite, nous appelons les électrices et les électeurs à se mobiliser pour envoyer le plus possible de conseillers métropolitains insoumis et insoumises", précise Gabriel Amard, qui est de son côté tête de liste à Villeurbanne où Bruno Bernard fait la course en tête.

Dans la circonscription Lyon Ouest, la liste de l'écologiste est en ballotage défavorable, même avec ce retrait de la liste insoumise. Les électeurs du RN et de Reconquête ont les clés du scrutin. Coeur et Grand Coeur lyonnais l'ont bien compris, avec une campagne agitant la menace de "l'extrême gauche" et dénonçant une "alliance de la honte" entre les écologistes et les insoumis.

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