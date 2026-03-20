Actualité
Manuel Bompard aux côtés de Gabriel Amard dans la 6e circonscription du Rhône le mercredi 3 juillet. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Les Insoumis retirent leur liste dans une circonscription de Lyon

  • par Nathan Chaize

    • La liste LFI dans la circonscription Lyon Ouest se retire "pour battre Jean-Michel Aulas et empêcher la victoire de la droite à la Métropole de Lyon".

    Le député du Rhône, Gabriel Amard a annoncé ce vendredi que La France insoumise retirait sa liste dans la circonscription Lyon Ouest "sans contrepartie", "pour battre Jean-Michel Aulas et empêcher la victoire de la droite à la Métropole de Lyon".

    "Un choix de responsabilité"

    Dans la foulée, le président écologiste sortant, Bruno Bernard a salué cette décision. "C'est un choix de responsabilité qui permet de créer les conditions de la victoire face à la droite de Jean-Michel Aulas", écrit-il dans un communiqué. Et d'ajouter : "Dimanche, chaque voix comptera pour continuer à fair avancer une métropole solidaire, attachée aux services publics et engagée pour la transition écologique et le pouvoir d'achat."

    "Dans toutes les autres circonscriptions, pour faire reculer la droite et l’extrême droite, nous appelons les électrices et les électeurs à se mobiliser pour envoyer le plus possible de conseillers métropolitains insoumis et insoumises", précise Gabriel Amard, qui est de son côté tête de liste à Villeurbanne où Bruno Bernard fait la course en tête.

    Dans la circonscription Lyon Ouest, la liste de l'écologiste est en ballotage défavorable, même avec ce retrait de la liste insoumise. Les électeurs du RN et de Reconquête ont les clés du scrutin. Coeur et Grand Coeur lyonnais l'ont bien compris, avec une campagne agitant la menace de "l'extrême gauche" et dénonçant une "alliance de la honte" entre les écologistes et les insoumis.

    Lire aussi : Vers une Métropole de Lyon sans majorité ?

    à lire également
    Le Crif à Lyon appelle à voter contre LFI alliée au maire écologiste

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Les Insoumis retirent leur liste dans une circonscription de Lyon 11:18
    Le Crif à Lyon appelle à voter contre LFI alliée au maire écologiste 11:07
    Incendie d'une conduite de gaz à Lyon : huit personnes relogées et des dégâts importants 11:01
    Procès de Jean-Michel Aulas contre Rue 89 : la date du procès en appel fixée en juin 10:23
    SAMU Lyon voiture
    Lyon : un homme blessé par balle, le suspect toujours recherché 09:39
    d'heure en heure
    Des prix cassés : La brasserie Georges organise une vente de sa vaisselle 09:37
    Municipales à Lyon : les Socialistes recadrent Aulas et ses "méthodes indignes" 08:40
    JO 2030 : le Cojop, en "transition", continue de chercher son numéro 2 08:06
    Haute-Savoie : un alpiniste italien tué et un autre blessé par une chute de pierres 07:56
    Eliminé par le Celta Vigo, l'OL prend la porte dès les 8e de finale de Ligue Europa 07:54
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:46
    Lyon soleil
    Du soleil et de la douceur à Lyon, jusqu'à 17 degrés ce vendredi 07:14
    Véronique Sarselli
    "La dynamique d’alternance est en marche", pronostique Véronique Sarselli 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut