Le Crif à Lyon appelle à voter contre LFI alliée au maire écologiste

Le Crif appelle à voter contre Grégory Doucet, de fait, pour Jean-Michel Aulas, aux élections municipales à Lyon.

Le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) en région Auvergne-Rhône-Alpes a appelé vendredi à voter à Lyon dimanche contre LFI et la "fusion de la honte" des listes du maire écologiste Grégory Doucet et des Insoumis.

Le maire a signé en vue du second tour des élections municipales un accord qualifié de "fusion technique" de ses listes d'"Union de la gauche et des écologistes" avec celles de la députée Insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi, qui avait obtenu 10,4% des voix au 1er tour.

"Rupture avec l'universalisme"

"Il est proposé aux Lyonnais une union présentée comme "technique". Ce mot est une fiction. Car ce qui se joue à Lyon n'est pas une élection. C'est un basculement", écrit le Crif régional dans un communiqué.

"Car Grégory Doucet fait un choix clair : celui de s'allier à Mélenchon et La France insoumise. Celui où l'antisionisme masque l’antisémitisme. Celui de préférer une victoire électorale à la fidélité aux valeurs républicaines. Celui de conserver son pouvoir plutôt que préserver le lien de confiance avec la communauté juive", est-il ajouté.

Pour le Crif, il s'agit d'une "rupture avec l'universalisme. Rupture avec l'histoire d'une ville de Résistance. Rupture, désormais assumée, avec la communauté juive". "Alors dimanche, le Crif Auvergne-Rhône-Alpes appelle les Lyonnaises et les Lyonnais à se mobiliser pour voter massivement contre LFI et la fusion de la honte", conclut le texte en reprenant l'expression utilisée par le rival de Grégory Doucet pour qualifier l'accord avec LFI.

Le deuxième tour des élections municipales à Lyon opposera Grégory Doucet à Jean-Michel Aulas, adoubé par la droite et le centre. Au premier tour, le maire a obtenu 37,4% des suffrages contre 36,8% pour l'ancien président de l'Olympique lyonnais.