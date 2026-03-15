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Photo d’illustration. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

Municipales 2026 : Karine Lucas élue à Couzon-au-Mont-d'Or

  • par Paul Terra

    • Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Couzon-au-Mont-d'Or.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 1 918

    Taux d'absentions : 33, 37 %

    Votes blancs ou nuls : 1, 72 de votes blancs et 0, 94 de votes nuls

    La candidate pour "Naturellement Couzon" Karine Lucas est élue maire de Couzon-au-Mont-d'Or dès le premier tour avec 59, 73 %.

    Nom de la listeNuanceTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Naturellement Couzon
    		Karine Lucas
    59, 73 %    		743
    Couzon Citoyenne
    		Philippe Muyard
    40, 27 %    		501

    Les résultats de 2020 : 

    Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 1803

    Taux d’abstention : 46,76

    Votes blancs ou nuls : 30

    ListeConduite par%/exprimésNombre de voix
    ENSEMBLE COUZONM. Patrick VERON56,45525
    COULEURS COUZONMme Corinne COURTOIS43,55405
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