Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Couzon-au-Mont-d'Or.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 1 918
Taux d'absentions : 33, 37 %
Votes blancs ou nuls : 1, 72 de votes blancs et 0, 94 de votes nuls
La candidate pour "Naturellement Couzon" Karine Lucas est élue maire de Couzon-au-Mont-d'Or dès le premier tour avec 59, 73 %.
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Naturellement Couzon
|Karine Lucas
59, 73 %
|743
|Couzon Citoyenne
|Philippe Muyard
40, 27 %
|501
Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 1803
Taux d’abstention : 46,76
Votes blancs ou nuls : 30
|Liste
|Conduite par
|%/exprimés
|Nombre de voix
|ENSEMBLE COUZON
|M. Patrick VERON
|56,45
|525
|COULEURS COUZON
|Mme Corinne COURTOIS
|43,55
|405