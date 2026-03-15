Photo d’illustration. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Couzon-au-Mont-d'Or.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 1 918

Taux d'absentions : 33, 37 %

Votes blancs ou nuls : 1, 72 de votes blancs et 0, 94 de votes nuls

La candidate pour "Naturellement Couzon" Karine Lucas est élue maire de Couzon-au-Mont-d'Or dès le premier tour avec 59, 73 %.

Nom de la liste Nuance Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Naturellement Couzon

Karine Lucas

59, 73 % 743

Couzon Citoyenne

Philippe Muyard

40, 27 % 501



Les résultats de 2020 :

Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 1803

Taux d’abstention : 46,76

Votes blancs ou nuls : 30