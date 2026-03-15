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Corinne Cardona

Municipales 2026 : Corinne Cardona réélue à Poleymieux-au-Mont-d'Or

  • par Romain Balme

    • Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Poleymieux-au-Mont-d'Or.

    Pas de suspense à Poleymieux-au-Mont-d'Or. Seule tête de liste dans la commune, Corinne Cardona rempile pour un nouveau mandat, elle qui est élue depuis 2010.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 841
    Taux d'absentions : 34, 24 %
    Votes blancs ou nuls : 9, 04 % de votes blancs et 2, 89 % de votes nuls

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Ensemble Pour L'Avenir De PoleymieuxCorinne Cardona100487

    Lire aussi : Élection municipale : les résultats à Poleymieux-au-Mont-d'Or, Corinne Cardonna élue au 1er tour

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