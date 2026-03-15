Municipales 2026 : Corinne Cardona réélue à Poleymieux-au-Mont-d'Or

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Poleymieux-au-Mont-d'Or.

Pas de suspense à Poleymieux-au-Mont-d'Or. Seule tête de liste dans la commune, Corinne Cardona rempile pour un nouveau mandat, elle qui est élue depuis 2010.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 841

Taux d'absentions : 34, 24 %

Votes blancs ou nuls : 9, 04 % de votes blancs et 2, 89 % de votes nuls

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Ensemble Pour L'Avenir De Poleymieux Corinne Cardona 100 487

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