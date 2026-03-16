Municipales 2026 : Marie-Hélène Mathieu réélue à Saint-Didier-au-Mont-d'Or

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Saint-Didier-au-Mont-d'Or.

Marie-Hélène Mathieu est réélue à Saint-Didier-au-Mont-d'Or avec 84, 77 %.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 5 769

Taux d'absentions : 95, 04 %

Votes blancs ou nuls : 3, 55 % de votes blancs et 1, 41 % de votes nuls

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Ensemble Pour Saint Didier Liste divers droite Marie-Hélène Mathieu 84, 77 % 2 860 Ouverte Et Solidaire Liste divers gauche Damienne Falcot 15, 23 % 514

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