Municipales 2026 : Marie-Hélène Mathieu réélue à Saint-Didier-au-Mont-d'Or

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Saint-Didier-au-Mont-d'Or.
Marie-Hélène Mathieu est réélue à Saint-Didier-au-Mont-d'Or avec 84, 77 %.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 5 769
Taux d'absentions : 95, 04 %
Votes blancs ou nuls : 3, 55 % de votes blancs et 1, 41 % de votes nuls
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Ensemble Pour Saint Didier
|Liste divers droite
|Marie-Hélène Mathieu
|84, 77 %
|2 860
|Ouverte Et Solidaire
|Liste divers gauche
|Damienne Falcot
|15, 23 %
|514
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