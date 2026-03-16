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Photo d’illustration. © Tim Douet

Municipales 2026 : Marie-Hélène Mathieu réélue à Saint-Didier-au-Mont-d'Or

  • par Vincent Guiraud

    • Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Saint-Didier-au-Mont-d'Or.

    Marie-Hélène Mathieu est réélue à Saint-Didier-au-Mont-d'Or avec 84, 77 %.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 5 769
    Taux d'absentions : 95, 04 %
    Votes blancs ou nuls : 3, 55 % de votes blancs et 1, 41 % de votes nuls

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Ensemble Pour Saint DidierListe divers droiteMarie-Hélène Mathieu84, 77 %2 860
    Ouverte Et SolidaireListe divers gaucheDamienne Falcot15, 23 %514

    A lire aussi : Les résultats du premier tour des Municipales 2020 à Saint-Didier-au-Mont-d'Or

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