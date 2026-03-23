À quelques centaines de voix, LFI conquiert trois villes de gauche de la banlieue lyonnaise

Les Insoumis avaient refusé de faire l'alliance avec la gauche et les écologistes à la Métropole pour pousser leur stratégie de "Nouvelle France" aux municipales à Vaulx-en-Velin et Vénissieux. Le pari a été gagnant.

LFI a ravi dimanche à la gauche trois villes de la banlieue de Lyon: Vénissieux, dernier bastion communiste de cette métropole, Vaulx-en-Velin tenu par le PS depuis 12 ans, et Saint-Fons des mains d'une union PS-PCF-écologistes.

La victoire est très étriquée - de 25 voix - à Vénissieux pour le député insoumis Idir Boumertit, avec 34,11% des suffrages contre 33,90% pour la maire PCF sortante Michèle Picard, qui dirigeait depuis 2009 cette commune de 66.000 habitants. Elle avait succédé à l'édile communiste historique de cette ville ouvrière, André Gérin, maire depuis 1985.

"Abstention record" à Vénissieux

Michèle Picard a déploré "une crise grave et profonde" de la démocratie en s'alarmant d'une "abstention record" à Vénissieux, avec un taux de participation de 37% pour ce second tour. Le scrutin de dimanche s'annonçait indécis : au premier tour, Michèle Picard n'avait devancé que de 269 voix son ancien adjoint Idir Boumertit.

Elu député en 2022 et réélu en 2024, Idir Boumertit a grandi dans le quartier des Minguettes, connu pour avoir été au cœur des émeutes urbaines dans les banlieues en 1981. Il est élu à la ville en 2001, d'abord comme simple conseiller municipal, puis est devenu adjoint au maire en 2014. Membre du PRG en 2001, il a rejoint le Parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon en 2008 puis LFI.

Le Parti communiste français (PCF) est menacé depuis plusieurs années dans ses fiefs historiques. Dans la banlieue de Lyon, il avait déjà perdu Vaulx-en-Velin, Pierre-Bénite, Grigny et Givors, passés aux mains du PS, de la droite ou des écologistes. A Vaulx-en-Velin justement, le député LFI Abdelkader Lahmar a remporté une très courte victoire (50,49%) également, de 104 voix, sur la maire socialiste sortante Hélène Geoffroy (49,51%).

"Nouvelle France"

Maire depuis 2014 de cette ville populaire de 52.000 habitants, Hélène Geoffroy, ancienne ministre déléguée à la Ville sous François Hollande, avait mis fin à des décennies de mandatures communistes mais s'était positionnée ces derniers temps, au sein du PS, contre tout rapprochement avec LFI. Abdelkader Lahmar, 54 ans, est député de la 7e circonscription du Rhône. En 2024, ce natif de Vaulx-en-Velin avait remporté une triangulaire aux législatives avec 46,93% des voix sous l'étiquette du Nouveau Front populaire.

Ce fils d'un ouvrier en imprimerie et d'une mère au foyer est profondément attaché à son quartier du Mas du Taureau. Au début des années 1990, la mort d'un jeune dans un accident controversé avec la police et les émeutes qui avaient suivi l'ont poussé dans son engagement associatif. Devenu professeur d'économie-gestion en lycée professionnel, il s'engage dans la lutte contre l'échec scolaire.

Victoire à Saint-Fons

Pour ces municipales, il avait reçu le soutien des communistes et de socialistes locaux qui se sont distancés d'Hélène Geoffroy. Enfin, à Saint-Fons, également une ville industrielle à l'entrée de la vallée de la chimie juste au sud de Lyon, l'Insoumis Hadi Mebarki a ravi la magistrature de cette commune de quelque 20.000 habitants au divers gauche Christian Duchêne soutenu par le PCF, le PS et les écologistes.

Mais à la faveur de l'invalidation par la préfecture de la plupart des bulletins de vote pour le sortant parce que la nationalité portugaise d'une de ses colistières n'avait pas été mentionnée sur sa liste. Dans cette ville détenue depuis 1983 par la gauche, Hadi Mebarki était arrivé en tête avec 37,61% des suffrages au premier tour. Il a remporté au second une quadrangulaire avec 40,75% des voix face à deux listes divers centre et une divers gauche.

Trois victoires qui viennent valider la stratégie théorisée par le parti insoumis de s'adresser à ce qu'il nomme la "nouvelle France". "L’année prochaine, la nouvelle France peut balayer la macronie, battre l’extrême droite et ouvrir une nouvelle page de l’histoire de France" a réagi Manuel Bompard dimanche soir, saluant en ce sens la victoire de David Guiraud à Roubaix.