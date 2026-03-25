Éducation et Formation
Marjolaine Monot- Fouletier
Marjolaine Monot- Fouletier, Université catholique de Lyon

Université catholique de Lyon : une nouvelle impulsion pour la recherche

  • par Baptiste Molinar

    • La nomination de Marjolaine Monot-Fouletier s’inscrit dans une dynamique de renforcement de la recherche de l'université catholique de Lyon.

    L'Université catholique de Lyon (UCLy) compte une nouvelle directrice pour son unité de recherche Confluence - Sciences et Humanités. Cette nomination fait suite à son élection par le Conseil scientifique de l’unité de recherche.

    Marjolaine Monot-Fouletier, succède à Valérie Aubourg, nommée doyenne de la nouvelle Faculté de sciences sociales de l’UCLy, pour un mandat de cinq ans. Docteur en droit depuis 1999, Marjolaine Monot-Fouletier était déjà responsable du groupe de recherche "Étude des normes en contexte juridique, politique et social" de l’unité de recherche Confluence.

    Pour le recteur de l’UCLy, Grégory Woimbée, cette nomination "s’inscrit dans la dynamique de développement de la recherche portée par l’UCLy depuis la reconnaissance de son Unité de recherche en 2020."

    L’UCLy (Université Catholique de Lyon) est un établissement privé d’enseignement supérieur et de recherche à but non lucratif, fondé en 1875, et possédant 3 campus dans les villes d’Annecy et Lyon, accueillant 12 700 étudiants dont plus de 2300 internationaux. L’unité de recherche Confluence Sciences et Humanités priorise la recherche scientifique et croise les approches anthropologiques, scientifiques et sociales à travers huit groupes de recherches.

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