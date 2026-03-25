Dans la nuit du 24 au 25 mars, du cuivre et de l'étain ont été dérobés dans une entreprise de Saint-Pierre-de-Chandieu.
Une entreprise spécialisée dans le négoce international de ferrailles et métaux industriels a été victime d’un vol à Saint-Pierre-de-Chandieu dans le Rhône. Selon le Progrès, du cuivre et de l'étain auraient été dérobés par un groupe d'individus dans la nuit de mardi 24 à mercredi 25 mars.
Les individus se seraient enfuis après les faits. Si aucune violence n'a été exercée, on ignore si les malfrats ont agit armés. Une enquête a été ouverte pour mettre la main sur les voleurs.
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