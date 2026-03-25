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Faits d’armes Le Grand Réfectoire de l’Hôtel-Dieu (Lyon), des collaborations avec le créateur Philippe Starck dont l’hôtel des Tours Duo (Paris), le stade de Gerland (Lyon), le château de Mirwart (Belgique), l’opéra Garnier. L’entreprise produit près de de 200 bars en étain par an avec 30 % de commandes internationales. @AntoineMerlet

Du cuivre et de l'étain dérobés dans une entreprise de Saint-Pierre-de-Chandieu

  • par Loane Carpano

    • Dans la nuit du 24 au 25 mars, du cuivre et de l'étain ont été dérobés dans une entreprise de Saint-Pierre-de-Chandieu.

    Une entreprise spécialisée dans le négoce international de ferrailles et métaux industriels a été victime d’un vol à Saint-Pierre-de-Chandieu dans le Rhône. Selon le Progrès, du cuivre et de l'étain auraient été dérobés par un groupe d'individus dans la nuit de mardi 24 à mercredi 25 mars.

    Les individus se seraient enfuis après les faits. Si aucune violence n'a été exercée, on ignore si les malfrats ont agit armés. Une enquête a été ouverte pour mettre la main sur les voleurs.

    Lire aussi : Lyon : cinq hommes placés sous contrôle judiciaire pour collage d'affiches à caractère raciste

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