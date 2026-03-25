Une boutique permanente Haribo s'implante à Lyon

Avis aux amateurs de bonbons. La première boutique Haribo permanente de Lyon sera inaugurée le 18 avril, rue de la République.

Après le succès de ses deux premières boutiques éphémères, Haribo s'implante à Lyon. Fraise tagada, dragibus, ourson ou crocodiles, les Lyonnais auront désormais l'embarras du choix dans la nouvelle boutique permanente de la marque de bonbons.

Selon Tribune de Lyon, la nouvelle boutique occupera 135m2 rue de la République (2e). Elle proposera un large choix de bonbons Haribo à tester dans son espace "dégustation" et des produits dérivés tels que des mugs ou des peluches. L'enseigne reprendra également le concept "Mix for Fun", permettant aux clients de créer leur propre assortiment de sucreries dans un sachet.

La boutique sera inaugurée le 18 avril prochain. La mascotte Haribo devrait même être présente pour l'occasion.

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