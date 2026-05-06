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À Vaulx-en-Velin, mobilisation au collège Aimé Césaire pour dénoncer des conditions dégradées

  • par LR

    • Enseignants et parents d’élèves se sont rassemblés devant l’inspection académique à Lyon pour alerter sur un climat interne jugé préoccupant et réclamer des réponses rapides.

    Mardi 5 mai en fin d’après-midi, une mobilisation s’est tenue devant l’inspection académique du 7ᵉ arrondissement de Lyon à l’appel de la CGT Educ’Action 69. Vingt-trois personnels et parents d’élèves du collège Aimé-Césaire de Vaulx-en-Velin ont dénoncé une dégradation des conditions de travail et d’apprentissage au sein de l’établissement.

    Jusqu’ici reconnu pour ses nombreux projets pédagogiques et ses résultats en progression, le collège ferait face depuis la rentrée à des difficultés de communication interne et à un manque de soutien envers des personnels touchés par des accidents du travail en hausse. Les syndicats, dont le SNES et SUD, évoquent des alertes répétées restées sans réponse.

    Cinq représentants ont été reçus par la direction académique tandis que 72 % des enseignants se sont mis en grève pour soutenir leurs collègues. Les personnels espèrent désormais l’ouverture rapide d’un dialogue pour apaiser la situation. Contacté par nos confrères du Progrès, le rectorat explique lui suivre "la situation avec attention" et réfute le constat d'une "recrudescence" du nombre d'incidents dans l'établissement depuis la rentrée dernière.

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