Immobilier : Gerland séduit de plus en plus de Lyonnais

Souvent associé au travail et au sport, le nouveau quartier de Gerland conquiert de plus en plus de Lyonnais souhaitant y vivre. Lyon Capitale fait le point sur tout ce qu’il faut savoir du marché immobilier de ce secteur encore en construction.

Le sud de Lyon a le vent en poupe et le mouvement s’accélère ces dernières années avec un air de renouveau qui souffle sur la plaine de Gerland. Dans l’imaginaire de la ville, ce secteur du 7e arrondissement est quasiment exclusivement associé au travail et au stade, aujourd’hui de rugby. Il est pourtant en train d’achever sa mue une bonne fois pour toutes. Pour les élus comme les promoteurs, l’enjeu est clair : il s’agit d’aller vivre dans ce nouveau quartier. De fait, acheter sa résidence principale à Gerland séduit de plus en plus de Lyonnais. 1 000 nouveaux habitants arrivent chaque année dans ce secteur qui en compte 35 000. Une révolution pour cette zone qui n’était encore qu’un marais au début du XXe siècle.