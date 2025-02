Haute-Savoie : un manque à gagner de 24 millions d’euros pour le budget 2025

Le projet de loi de finances 2025 adopté début février impose une nouvelle réduction de 2,2 milliards d’euros des dotations de l’État aux collectivités locales.

Après plusieurs années de restrictions budgétaires, les collectivités locales restent dans l’incertitude quant aux montants définitifs qui seront ponctionnés, mais elles ont d’ores et déjà commencé à anticiper ces ajustements budgétaires. Cette nouvelle contraction des finances locales risque donc de compliquer davantage la gestion des services publics et des investissements territoriaux.

En Haute-Savoie, l’impact de cette diminution est évalué à environ 24 millions d’euros. Si le département n’est pas le plus touché à l’échelle nationale, il devra néanmoins réajuster ses priorités : l’entretien des routes, l’action sociale, le fonctionnement des collèges et des services de secours. Aux micros d'ODS Radio et de Radio Plus, Martial Saddier, président du département de Haute-Savoie, analyse : "quand on sacralise une partie des budgets, il n'est pas question de remettre en cause les grands investissements de sécurisation de voirie, pas question de remettre en cause le plan collège et pas question de remettre en cause l'aide à la personne. Cela veut dire que dans les autres domaines on va demander un effort de 10 à 15% sans quoi je ne suis pas capable de faire le budget. Il n'est pas question que j'arrête des collèges parce que l'état n'arrive pas à faire des efforts supplémentaires et est incapable de remettre en cause son train de vie et qu'il considère que les départements sont encore riches et qu'on pourrait encore continuer à faire des ponctions."