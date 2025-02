À l'initiative du collectif de soutien aux migrants du Rhône, un rassemblement est organisé devant la préfecture à Lyon, ce vendredi 21 février.

Le rassemblement organisé par le collectif de soutien aux migrants du Rhône est prévu devant la préfecture (3e arr.), ce vendredi 21 février à Lyon, à partir de 18 heures. Selon le collectif, 3 200 demandes de rendez-vous pour l'obtention de titres de séjour ont été annulées par la préfecture. Parmi elles, 2 500 concerneraient des demandes de renouvellement. Le reste relève de premières demandes.

"La préfecture du Rhône, en paralysant les procédures de renouvellement des titres déjà acquis, précarise et fabrique encore davantage de sans-papiers", déplore le collectif de soutien dans un communiqué, rappelant que plusieurs d'entre eux n'ont plus de titre de séjour valable, ce qui ne leur permet plus de travailler légalement sur le territoire.

Lire aussi : S’il ne fallait retenir qu’un seul chiffre à Lyon

Plusieurs collectifs, associations ou organisations politiques, co-signataires du communiqué, souhaitent entre autres un nouveau rendez-vous rapide pour ces 3 200 migrants et réfugiés, ainsi que l'annulation de l'exigence de dépôt d'une nouvelle demande auprès de la préfecture.