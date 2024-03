Quoi de neuf à Lyon ?

Notre sélection de nouvelles adresses

Pour le plaisir des papilles

Pâtissière de formation, Caroline Hubert a ouvert son laboratoire boutique avec une idée en tête : produire à la demande.

L’occasion d’éviter le gaspillage alimentaire, mais aussi de garantir la fraîcheur de ses pâtisseries. Aussi beaux que bons, les entremets et tartes que vous commandez ont une texture et une saveur inégalées, et permettent une dégustation hors du commun.

Si vous passez à l’improviste, vous pourrez tout de même choisir parmi les quelques gourmandises préparées quotidiennement telles que les cookies, madeleines, orangettes, sans oublier le goûter phare des lieux, la fameuse babka, une brioche qui offre un joyeux contraste de moelleux et de croquant.

Cela va sans dire, tout est fait maison, artisanalement. De saison et sourcés si possible dans la région lyonnaise, les ingrédients sont triés sur le volet.

Pâtisserie Caroline Hubert – 4, rue Pierre-Corneille, Lyon 6e

www.carolinehubert-patisserie.com

Sublimer les cheveux bouclés

Après avoir fait ses armes à Paris et Lille, le salon de coiffure Bouclette.co pose ses valises à Lyon. Ici, on sublime au naturel vos cheveux ondulés, bouclés, frisés ou crépus, et on vous apprend à bien vous en occuper au quotidien.

Si vous optez pour la coupe signature, prestation phare des lieux, on prendra soin de vous et de vos cheveux durant une heure trente. Au programme : un diagnostic personnalisé de votre chevelure et un état des lieux de vos besoins et de vos envies, une coupe sur cheveux secs, lavage, après-shampoing et enfin coiffage doux avec un diffuseur…

Un véritable service premium qui utilise des produits sélectionnés pour leur composition et l’engagement éthique de leur marque.

Bouclette.co – 9, place des Célestins, Lyon

Bijoux artistiques

Klimt, Gauguin, Monet, Van Gogh ou encore Mucha… nombreux sont les grands peintres qui inspirent librement les designers des bijoux Freywille.

L’histoire de la marque a démarré il y a plus de 70 ans à Vienne en Autriche, où les bijoux continuent d’être fabriqués à la main avec la technique de l’émaillage grand feu. Un savoir-faire inégalé qui donne naissance à des bijoux hors du commun, colorés et élégants agrémentés, selon les modèles, de plaqué or, d’or 18 carats, de diamants…

Aujourd’hui, Lyon a la chance d’accueillir la seule boutique en France entièrement dédiée à la marque. Dans cet écrin chaleureux et raffiné, vous trouverez, outre les traditionnels produits de bijouterie et de joaillerie, des carrés de soie et de belles pièces d’horlogerie, véritables montres bijoux pour toutes celles qui veulent se démarquer.

Freywille – 6, rue Childebert, Lyon 2

Voyage dans les cépages

Après avoir investi le quartier Préfecture, le bar à vin Les Assembleurs pose une deuxième fois ses valises à Lyon, dans le 7e arrondissement.

La spécificité des lieux ? Pouvoir créer son propre vin, en s’amusant à assembler les différents cépages disponibles en tireuse. Bien évidemment, vous serez conseillé, histoire d’y voir un peu plus clair et de faire les bons choix parmi les syrah, grenache, merlot, chardonnay ou encore sauvignon, tous issus de la propre cuvée des Assembleurs !

Un bon moyen de mettre le vin à la portée de tous, en démystifiant son univers et sa dégustation. Si vous venez pour le déjeuner, vous dégusterez des produits simples et goûteux, de saison et faits maison. Le soir, les produits du midi sont revisités sous forme de tapas, pour une dégustation en mode apéro dînatoire.

Les Assembleurs – 144, cours Gambetta, Lyon 7e

© Serge Chapuis

Voyage en Beaujolais

Domaine viticole de 500 hectares – dont 150 de vignes – situé à une trentaine de minutes de Lyon, le château de La Chaize vient d’ouvrir une boutique place des Jacobins.

L’objectif : faire connaître son vin issu de grands crus du Beaujolais : brouilly, côte-de-brouilly, fleurie et morgon. N’hésitez pas à pousser la porte de cette véritable ambassade du domaine.

Non seulement le lieu est très beau, avec ses suspensions et ses moulures majestueuses ou encore sa superbe fresque, fidèle reproduction du domaine, mais ce sera aussi l’occasion de découvrir le cépage gamay en version haut de gamme, qui plus est bio, notamment lors de dégustations avec accord mets et vins.

Château de La Chaize, La boutique lyonnaise – 77, rue du Président-Édouard-Herriot, Lyon 2e