Lyon : un homme de 40 ans agressé dans le 8e arrondissement

Vendredi 6 février, un homme de 40 ans a été violemment agressé par plusieurs jeunes dans le 8e arrondissement de Lyon.

Il était environ 15 heures, vendredi 6 février, lorsqu’un homme de 40 ans a été agressé rue du professeur Beauvisage, dans le 8e arrondissement de Lyon. Selon nos confrères du Progrès, les faits se seraient déroulés sur le parking de la résidence Leynaud.

L’homme aurait été menacé puis roué de coups par plusieurs jeunes, notamment par un individu qui se trouvait sur une trottinette. La victime serait restée plusieurs minutes à terre et souffrirait de fractures à la jambe. Il a été transporté en urgence absolue vers l’hôpital le plus proche.