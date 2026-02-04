Ce mercredi 3 février, l'union des entreprises de proximité (U2P) publie son enquête de conjoncture pour le 4e trimestre et sonne l'alerte.

Pour la 3e année consécutive, les entreprises artisanales, commerciales et libérales d'Auvergne-Rhône-Alpes voient leur chiffre d’affaires reculer. En 2025, leur chiffre d'affaires diminue de -1,3% par rapport à 2024. Sur l’ensemble de l’année, l’activité des entreprises de proximité diminue ainsi de 1,1% : "Cette érosion progressive fragilise les trésoreries, pèse sur le moral des dirigeants et freine les décisions d’investissement et d’embauche", alerte Marie-Françoise Gondard-Argenti, présidente de l’U2P Auvergne-Rhône-Alpes.

Si la majorité des secteurs est concernée, les baisses les plus significatives touchent la fabrication et les services (-2,2 %) ainsi que la construction (-3,3 %) "notamment les travaux publics", précise l'enquête. En parallèle, les professions libérales se portent bien, et enregistrent une hausse de leur chiffre d'affaires de 0,7% au 4e trimestre.

"Les perspectives à court terme restent peu favorables"

Les petites structures de moins de six salariés semblent davantage souffrir avec un recul de leur chiffre d’affaires de 2,1% en volume contre 0,6% pour celles de six salariés et plus :"Les perspectives à court terme restent peu favorables : les chefs d’entreprise expriment majoritairement des opinions négatives, laissant présager une absence de redémarrage de l’activité au premier trimestre 2026", annonce l'U2P.

Face à la situation, la présidente de l'union appelle les politiques à prendre des décisions "claires" : "A l’approche des élections municipales, nous en appelons donc à des choix clairs : simplifier, faire confiance, associer les acteurs économiques aux décisions publiques et créer les conditions d’un véritable redémarrage", insiste Marie-Françoise Gondard-Argenti.

