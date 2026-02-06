CMA CGM lancera en 2028 sur le Rhône une barge fluviale électrique de 156 conteneurs reliant Fos-Marseille à Lyon. Un projet majeur pour décarboner le transport et réduire le trafic routier.

Une barge fluviale électrique pouvant transporter jusqu'à 156 conteneurs va être lancée pour la première fois en 2028 sur le Rhône pour décarboner et développer le transport de marchandises entre le port de Fos-Marseille et Lyon, a indiqué jeudi soir l'armateur CMA CGM.

Cette initiative qui vise à renforcer le transport de fret par voie fluviale en France face à la multiplication des camions sur les routes, et à mieux relier Marseille à sa zone intérieure de chalandise, est permise par la création de stations de recharge dédiées le long du Rhône par la Compagnie nationale du Rhône (CNR), a indiqué CMA CGM, qui a obtenu en décembre 2024 une sous-concession d'exploitation du terminal fluvial de Lyon-Rhône pour 30 ans.

20 millions d'euros

La barge de 185 mètres de long sera hybride et pourra transporter jusqu'à 156 conteneurs standard (ou "equivalent 20 pieds", l'unité de mesure en vigueur dans le monde du transport maritime), soit remplacer autant de camions. Son coût est de quelque 20 millions d'euros. D'ici 2030, l'armateur ambitionne de doubler ses volumes "multimodaux" sur l'axe Marseille-Lyon, c'est-à-dire le nombre de conteneurs non transportés par la route, avec l'équivalent de 100.000 conteneurs standard par voie fluviale et 60.000 par voie ferroviaire.

Jusqu'à présent, sur le projet d'axe fluvial Méditerranée-Rhône-Saône (MeRS), 80% des marchandises sont encore acheminées par la route, 15% par le rail et seulement 5% par le fleuve. Sur les 330 km navigables entre Marseille et Lyon, les péniches transportent en majorité du vrac (sable, sel, céréales...) et à peine 70.000 conteneurs en moyenne chaque année.